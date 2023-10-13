Валерия поддержала Барби-тренд
Звезда сменила натуральный блонд на радикально-розовый.
55-летняя Валерия поделилась кадрами из салона красоты: певица покрасилась в ярко-розовый. На видео понятно, что к решительному шагу звезду подтолкнули стилисты, а сама она не так чтоб окончательно уверена в новом имидже.
Тренд на розовый цвет волос держится уже несколько лет. Но с выходом на экраны фильма про Барби, этот стиль набирает популярность.
WomanHit.ru
Вслед за Кайли Дженнер и Пинк, Валерия решилась на радикальное изменение имиджа.
Считается, что розовый подходит женщинам с «летним темпераментом», вызывает чувство безмятежности, романтики и ассоциируется с беззаботной молодостью, когда тебе все по плечу.
Если доверять психологам, Валерия сделала правильный выбор.