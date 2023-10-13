Стилист назвала самую бесполезную вещь в гардеробе

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самую бесполезную вещь в гардеробе. Соответствующие комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

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Специалистка уточнила, что список ненужных изделий у каждого свой, однако некоторая одежда устарела вовсе.

«Самые бесполезные вещи в осеннем гардеробе — меховые жилетки с открытыми руками», — заявила она.

По словам Абабковой, данный предмет гардероба неудобен в носке и вышел из моды.