Стилист назвала самую бесполезную вещь в гардеробе
Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самую бесполезную вещь в гардеробе. Соответствующие комментарий публикует портал «А теперь внимание!».
Специалистка уточнила, что список ненужных изделий у каждого свой, однако некоторая одежда устарела вовсе.
«Самые бесполезные вещи в осеннем гардеробе — меховые жилетки с открытыми руками», — заявила она.
По словам Абабковой, данный предмет гардероба неудобен в носке и вышел из моды.
«Рукам очень холодно, а телу жарко», — объяснила стилистка.
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