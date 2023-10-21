Почему бег не помогает похудеть

Бег – это одна из самых популярных и доступных физических активностей, которую многие люди выбирают для похудения. Однако, несмотря на все его положительные стороны, есть ряд причин, почему бег не всегда помогает достичь желаемых результатов в похудении. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Дело в том, бег увеличиваеет риск повреждений. Зачастую новички начинают слишком интенсивно тренироваться, не учитывая свою физическую подготовку и состояние суставов. Это может привести к перенапряжению мышц, растяжениям и даже травмам связок.

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Если человек получает травму, он вынужден и вовсе прекратить тренировки. Поэтому в бег необходимо входить постепенно, воспользовавшись услугами тренера или бегуна-любителя, который объяснит важность разминки и заминки после тренировки, а также подскажет, как сделать бег безопасным для суставов.

Вторая причина связана с эффективностью калорийного сжигания. Хотя бег является физической активностью, которая потребляет энергию, его не всегда можно назвать эффективным средством для похудения. При регулярных тренировках организм привыкает к нагрузке, и количество сожженных калорий снижается. Более того, развитие мышц при беге способствует увеличению мышечной массы, которая весит больше жира. Таким образом, возможно, что человек не заметит значимых изменений на веса после тренировок.

Третья причина — питание. Многие люди ошибочно считают, что после бега можно съесть все, что угодно. И скорее всего, человек, который начал тратить больше калорий, захочет съесть больше еды. Но диетологи утверждают: даже если вы сжигаете 300-400 калорий за тренировку, то съедать на 3-4 раза больше на ужин просто не имеет смысла. Сбалансированное и умеренное питание является ключевым фактором в похудении, от которого зависит до 80% результата. Сама тренировка, в том числе бег, не является единственным решением.

Наконец, последняя причина заключается в психологическом аспекте. Бег может показаться однообразным и скучным, особенно если тренироваться в одних и тех же условиях и задачами. Монотонная тренировка может вызывать усталость и падение мотивации. В результате человек может перестать следить за питанием и не придерживаться режима тренировок, что приведет к отсутствию результатов в похудении. Важно заниматься только тем спортом, который действительно приносит удовольствие.