Блогер Алана Мамаева предупредила об осложнениях при пластике ягодиц

"У меня была ситуация вынужденная. Я вот что хочу сказать: во-первых, это не вечно – может произойти так, что они будут болтаться, как у меня, во-вторых, люди должны понимать, на что они идут. Я это показала для примера, чтобы после моей операции люди не пошли сломя голову делать себе ягодичные импланты. Нужно понимать, что могут быть осложнения", - предупредила Мамаева.