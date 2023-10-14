Зонты, дождевики и сапоги: как выбрать качественные осенние аксессуары
Спрос на дождевики, резиновые сапоги и зонты вырос на 25 процентов, согласно данным аналитиков. «Вечерняя Москва» узнала, как выбрать качественные осенние аксессуары, сэкономив средства.
Сейчас, в сезон холодов и дождей, москвичи начали активно мониторить онлайн-магазины в поисках одежды для плохой погоды.
На фоне этого продавцы сильно завышают цены, а под видом дорогостоящих вещей продают некачественный товар.
— Многие стали закупать китайские подделки — в первую очередь дождевики. Хорошая защитная одежда такого рода должна быть из нейлона. Старайтесь выбирать те модели, в которых можно регулировать капюшон, рукава. Так будет гораздо удобнее. Стоимость дождевика должна начинаться от 1000 рублей, — рассказал продавец одежды на одном из российских маркетплейсов Игорь Малахов.
Что касается зонтов, то здесь сделать выбор гораздо проще. Лучше купить складной — его удобнее носить.
— Старайтесь выбрать зонт с толстыми алюминиевыми спицами. Он не сломается при сильном ветре и других погодных капризах. Лучше всего брать более миниатюрные модели автоматического типа, — добавил эксперт.
Также можно выбрать зонты из фибергласса — волокнистой основы с эпоксидной смолой. Этот материал достаточно износостойкий.
Со временем не выцветет, прослужит долго.
— Хороший зонт будет стоить не менее 700 рублей. Не надо вестись на те, что продают за 200, — при первом же порыве ветра они сломаются, — отметил Игорь Малахов.
Другой важный элемент гардероба в непогоду — резиновые сапоги. В первую очередь они должны быть из ПВХ-материала.
— Хорошо, если нога легко проскальзывает в сапог, но не болтается в нем. Если при ходьбе вы прикладываете усилия, чтобы удержать их на себе, то от покупки стоит отказаться.
Кстати, сапоги без швов прослужат вам долго и окажутся более комфортными в носке. Протектор должен быть крупным, — рассказала продавец обуви Олеся Медведцкова.
Стоимость качественных резиновых сапог начинается от 800 рублей. Приобретать их лучше всего в офлайн-магазинах, чтобы перед покупкой можно было примерить.
Александр Цапликов, экономист:
— Чтобы избегать спекуляций со стороны продавцов, сравните их товар с другими. Нередко первые товары в списке на всевозможных сайтах стоят дороже. Многим просто лень искать дальше, ведь товар нужен как можно скорее. Также стоит учитывать, что в конце каждого месяца проходят акции. Кстати, при холодной погоде лучше ориентироваться на теорию многослойности. В одежде должен быть базовый слой, второй — утепляющий, а третий — защитный.