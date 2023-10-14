Зонты, дождевики и сапоги: как выбрать качественные осенние аксессуары

— Хорошо, если нога легко проскальзывает в сапог, но не болтается в нем. Если при ходьбе вы прикладываете усилия, чтобы удержать их на себе, то от покупки стоит отказаться.



Кстати, сапоги без швов прослужат вам долго и окажутся более комфортными в носке. Протектор должен быть крупным, — рассказала продавец обуви Олеся Медведцкова.