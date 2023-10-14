Осенью 2023 появилось сразу три модных предмета из дальнего уголка шкафа

Мир моды никогда не стоит на месте, каждый сезон приносит новые тренды – или хорошо забытые старые. Этой осенью такими вернувшимися из небытия стали джинсовая юбка миди, двубортный жакет и расклешенные джинсы. Джинсовая юбка миди сочетает в себе универсальность джинсовой ткани с элегантностью силуэта миди.

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Ее длина останавливается посредине икры. Этот силуэт придает образу женственность и утонченность.

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Джинсовые юбки миди представлены в разнообразных стилях и фасонах. Это могут быть классические прямые модели, A-силуэты, облегающие варианты или юбки с разрезами.

Этот стиль юбки идеально сочетается с разнообразной обувью. Вы можете носить джинсовую юбку миди с кедами, босоножками на каблуке, берцами, ботфортами или сапогами в зависимости от сезона и события – количество вариантов не ограничено. Также юбка легко интегрируется в повседневный и даже более формальный гардероб. Вы можете носить ее с футболками, свитерами, блузками или даже пиджаками, создавая разнообразные стильные образы.

Эта разновидность юбки требует более тщательного выбора по фигуре, чем другие.

Для фигуры "песочные часы" (с узкой талией и средними бедрами) стоит выбрать модели с высокой талией или юбку с прямым силуэтом.

Для фигуры "яблоко" (с широкими плечами и полной грудью) старайтесь выбирать юбки с узкой талией и силуэтом, который не слишком подчеркивает бедра.

Для фигуры "груша" (с широкими бедрами и узкой талией) подойдут юбки с A-силуэтом, так как они обеспечивают баланс и скрывают объем в области бедер.

Для фигуры "прямоугольник" (без выраженной талии) подойдут юбки с высокой талией, поясами, и декоративными деталями в области талии.

Для фигуры типа «инверсия» (широкие плечи и узкие бедра) подбирайте юбки с декоративными элементами в нижней части, чтобы добавить объем в области бедер.

Полным дамам следует избегать слишком облегающих моделей и выбирать джинсовые юбки с хорошей посадкой.

Длина юбки миди может визуально укорачивать ноги, поэтому важно подбирать правильную обувь. Высокие каблуки или ботфорты могут помочь вытянуть силуэт.

Этой осенью одним из ярких «вернувшихся» трендов стал двубортный жакет.

Двубортные жакеты имеют длинную историю и прошли множество трансформаций в течение времени. Они впервые появились в армии Наполеона и были частью формы офицеров. Затем они стали атрибутом стильных джентльменов в XIX веке. В 1930-1940 годах двубортные пиджаки стали неотъемлемой частью женской моды. Сегодня двубортные жакеты – это классика, но подвергнутая современным интерпретациям.

Двойной ряд пуговиц создает более элегантный и утонченный вид. Двубортные жакеты в сезоне осень-2023 имеют широкие воротники, разнообразные по форме и стилю.

Силуэты в моде различные, от облегающих кроев до более свободных и объемных, что позволяет подобрать их под разные стили и типы фигур.

Для повседневного стиля сочетайте двубортный жакет с джинсами и футболкой. Добавьте кеды или ботинки для завершения образа.

Для офисного образа наденьте двубортный жакет с блузкой и брюками или юбкой. Подчеркните свой силуэт узким поясом.

В прохладные осенние дни, двубортный жакет можно носить поверх свитера . Эта многослойная одежда поможет регулировать комфорт, когда вы войдете в помещение.

Помните, что правильная посадка жакета играет важную роль, также как и в случае с широкими джинсами.

Широкие джинсы — еще один артефакт из прошлых десятилетий, который вернулся с обновленными интерпретациями и стилями. Они придают образу легкость, а в то же время могут выглядеть эффектно и стильно.

Широкие штанины обеспечивают свободу движения и удобство. Многие модели имеют высокую талию, что подчеркивает фигуру и визуально удлиняет ноги.

В этом сезоне популярны не только классические синие джинсы, но и разнообразные цветовые вариации, а также модели с потертостями, вышивкой и аппликациями.

Повседневный образ: Широкие джинсы идеально подходят для повседневных образов. Носите их с футболками, свитшотами или рубашками для легкости и комфорта.

Смело можно включать широкие джинсы и в деловой гардероб. Комбинируйте их с блузками, жакетами и туфлями на каблуке для стильного и профессионального вида.