69-летняя Любовь Успенская раскрыла секреты моложавой внешности

«Уколы красоты еще никто не отменял. Плюс, конечно же, мне повезло с генетикой. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное — быть молодым в душе, тогда и снаружи все будет в порядке», — заявила исполнительница.