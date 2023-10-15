Перечислены портящие внешний вид женщины модные ошибки

Блогерша Шалонда (фамилия неизвестна) перечислила модные ошибки, которые портят внешний вид женщины. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

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В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом theposhtraveler_ призвала менять обувь в соответствии с сезоном. По ее словам, зачастую женщины продолжают ходить в летней обуви в холодное время года и выглядят негармонично. Кроме того, она уточнила, что также важно подбирать подходящие сумки.

Помимо этого, юзерша заявила, что важное значение имеет модель и размер нижнего белья. Так, под футболки и рубашки она порекомендовала подбирать бюстгальтер с подкладом.

В заключение девушка подчеркнула, что не стоит носить исключительно пуховик в качестве верхней одежды.

«В зрелом возрасте нужно иметь пальто соответствующего размера», — подытожила она.