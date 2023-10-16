Как ухаживать за волосами осенью

Врач-дерматовенеролог компании «СберЗдоровье» Полина Ражева рассказала изданию «E1» о дополнительном уходе за волосами с началом наступления осени.

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Она напомнила, что ежедневно человек теряет до 100 волос в сутки независимо от времени года. Но осенние холода, а также начало отопительного сезона, могут негативно отразится на шевелюре – волосы могут стать ломкими, расслаиваться на концах, больше выпадать.

Чтобы этого избежать, важно в первые же прохладные дни уже носить головной убор, убирая при этом длинные волосы под одежду или шарф.

При укладке врач рекомендует пользоваться средствами термозащиты.

«Помните про увлажняющие бальзамы, маски, несмываемые уходы», - добавила Ражева.

Она рекомендует использовать увлажнители воздуха в помещениях, что поможет снизить сухость и ломкость волос.