Стилист перечислил действенные способы отрастить волосы

Стилист и чемпион России, Европы и стран Балтии по визажу Иван Субота перечислил россиянкам действенные способы, которые помогают отрастить волосы. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 16 октября.

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В первую очередь эксперт рассказал, что одной из самых распространенных причин замедления роста волос является нехватка витаминов. «Обратите внимание на продукты питания с высоким содержанием витаминов А, Е, С, РР и витаминные группы В. Подключите рекомендованные врачом-трихологом бады. Включите в свой рацион коллаген», — посоветовал собеседник издания.

«Обратите также внимание на расчески и дальнейшую укладку с помощью них. Отдайте предпочтение расческам из натуральных материалов. Также не пренебрегайте салонными процедурами и уходами за здоровьем кожи головы, пилингами, массажем, дарсонвализацией и фототерапией», — продолжил он.

Помимо этого, специалист напомнил о важности использования качественных шампуней и несмываемых лосьонов, рекомендованных докторами.

«Подключайте эндокринолога для выравнивания гормонального фона, который также влияет на скорость роста и качество волос. Волосы сильно зависят от гормонального состояния организма и напрямую реагируют замедлением роста», — добавил он.