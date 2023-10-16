Стилист раскрыл самый актуальный предмет осеннего гардероба
Стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале вновь обсуждал тренды одежды. На этот раз он перечислил актуальные предметы осеннего гардероба.
«Резиновые сапоги – самая нужная вещь на осень», – заявил стилист.
Рогов приложил к публикации фотографии с вариантами стилизации такой обуви.
Короткие и длинные резиновые сапоги можно сочетать с мини-юбками, брюками, спортивными штанами и платьями в пол.
Напомним, недавно популярный стилист и телеведущий Владислав Лисовец дал рекомендации по выбору новогоднего наряда.
По словам Лисовца, в предстоящий год Дракона важно не переборщить с нарядом, не стоит следовать правилу «все лучшее сразу». Девушкам, выбравшим яркий наряд, не рекомендуется делать «тяжелую» укладку. Если же костюм скромный, можно сделать акцент на прическе, макияже или обуви, передает Woman.ru.