Стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале вновь обсуждал тренды одежды. На этот раз он перечислил актуальные предметы осеннего гардероба.

© Стилист раскрыл самый актуальный предмет осеннего гардероба

«Резиновые сапоги – самая нужная вещь на осень», – заявил стилист.

Рогов приложил к публикации фотографии с вариантами стилизации такой обуви.

Короткие и длинные резиновые сапоги можно сочетать с мини-юбками, брюками, спортивными штанами и платьями в пол.

Напомним, недавно популярный стилист и телеведущий Владислав Лисовец дал рекомендации по выбору новогоднего наряда.