Какие процедуры для кожи лучше делать осенью и зимой

В осенне-зимний период изменяются температура и уровень солнечной активности, поэтому некоторые процедуры для кожи в этот сезон становятся более актуальными. Об этом рассказала врач-косметолог Яна Карамышева.

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Косметолог посоветовала уделить особое внимание увлажнению кожи, так как зимой воздух в помещениях более сухой из-за отопления. Важен домашний уход, а также процедуры биоревитализации и биопрепарации в клинике.

Зимой полезно делать различные пилинги. Также можно обратить внимание на аппаратные процедуры с целью омоложения, уплотнения кожи, избавления от морщин, передает РИАМО.

Осень и зима — отличное время для лечения пигментации, так как количество ультрафиолета снижается, что уменьшает риск возникновения осложнений, добавила Карамышева.