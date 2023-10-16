Какие процедуры для кожи лучше делать осенью и зимой
В осенне-зимний период изменяются температура и уровень солнечной активности, поэтому некоторые процедуры для кожи в этот сезон становятся более актуальными. Об этом рассказала врач-косметолог Яна Карамышева.
Косметолог посоветовала уделить особое внимание увлажнению кожи, так как зимой воздух в помещениях более сухой из-за отопления. Важен домашний уход, а также процедуры биоревитализации и биопрепарации в клинике.
Зимой полезно делать различные пилинги. Также можно обратить внимание на аппаратные процедуры с целью омоложения, уплотнения кожи, избавления от морщин, передает РИАМО.
Осень и зима — отличное время для лечения пигментации, так как количество ультрафиолета снижается, что уменьшает риск возникновения осложнений, добавила Карамышева.
Косметолог добавила, что индивидуальные особенности кожи могут влиять на то, какие процедуры подходят человеку, поэтому необходима консультация специалиста.