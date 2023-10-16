Диетолог развенчала мифы о правильном питании

Диеты с подсчетом калорийности и нормы белков, жиров и углеводов не подходят для здоровых людей в обычной жизни, потому что такой способ похудения сложен и может надоесть.

Кроме того, по ее словам, такой метод заключает в себе определенные ограничения, поэтому есть риск, что человек рано или поздно может сорваться.

"Схема измерений проста: размер ладони без пальцев определяет порцию белковой пищи: мясо, птица, рыба, а также хлеб. Свой кулак используем для определения размера порции овощей и фруктов, молочных продуктов. Горсть - крупы, макароны, картофель, орехи. Две горсти используем для зелени и ягод. Фаланга большого пальца определяет размер жирной части: масло, сыр и сметана", - пояснила Сазонова.

Врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч, автор Telegram-канала "Просто о здоровье" Ирина Никулина до этого рассказала "Газете.Ru", что действенная диета строится не на ограничениях, а на замене. Чем менее она радикальна и чем более естественна, тем больше шансов, что вы не только добьетесь результатов, но и сможете сохранить их на долгие годы, отметила эксперт.