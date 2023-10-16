Российским мужчинам назвали портящие внешний вид ошибки в стиле

Российский стилист-имиджмейкер Андрей Мэйфейр назвал распространенные ошибки в одежде, которые портят внешний вид мужчин. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

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В первую очередь специалист призвал представителей зрелого возраста не увлекаться оверсайз-вещами. «Разумеется, предметы гардероба не должны быть и малы. Достаточно убедиться, что ворот рубашки — нужного диаметра, плечи куртки, пальто или пиджака находятся на месте, а не висят, при этом рукава не длинны и не коротки. Без правильной посадки одежды по фигуре трудно добиться хорошего впечатления от образа, состоящего даже из самых дорогих и качественных вещей», — заявил эксперт.

Помимо этого, собеседник издания посоветовал носить более светлые вещи — например, сочетать пальто или парку в сером или коричневом цвете в сочетании с голубыми джинсами. «Изделия таких оттенков часто смотрятся дорого и точно выделят своего обладателя из толпы», — подчеркнул он.

Среди прочего, по словам Мэйфейра, не стоит избегать ношения пиджака, который способен придать солидности внешнему виду. Сочетать его стилист порекомендовал с брюками в тон, белой или голубой рубашкой. Кроме того, специалист отметил, что в России есть неправильная тенденция носить очень длинные брюки, которые образуют «гармошку» внизу.

В заключение Мэйфейр обратил внимание на выбор правильной обуви. «Подавляющее большинство мужчин в нашей стране носят если не кроссовки, то кожаную обувь черного цвета. Но наиболее выигрышным в этом случае будет выбор в сторону темно-коричневого оттенка. Такая пара всегда смотрится дороже, а с годами, в отличие от черной, выглядит только лучше», — подытожил он.