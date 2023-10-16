Названы ошибки мужчин в одежде, из-за которых они выглядят хуже
Первое и самое простое, что можно сделать для улучшения мужского образа, — убедиться, что одежда подходит по размеру. Если речь идет не о подростке, то не стоит увлекаться оверсайз вещами. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Мэйфейр, стилист-имиджмейкер для мужчин.
«Разумеется, предметы одежды не должны быть и малы. Достаточно будет убедиться, что ворот рубашки нужного диаметра, плечи куртки, пальто или пиджака находятся на месте, а не висят, при этом рукава не длины и не коротки. Без правильной посадки одежды по фигуре трудно добиться хорошего впечатления от образа, состоящего даже из самых дорогих и качественных вещей», — объяснил он.
Стоит обратить внимание и на цветовую гамму.
«Советую начать носить более светлые вещи: они часто смотрятся дорого и точно выделят своего обладателя из толпы. Например, пальто или парка в светло-сером или коричневом цвете в сочетании с голубыми джинсами будут выглядеть очень выигрышно», — рекомендовал эксперт.
По словам стилиста, многие мужчины также избегают ношения пиджака, но делают это совершенно напрасно.
«Даже если молодой человек не работает в офисе и ему не нужно обеспечивать деловой внешний вид, этот предмет одежды сможет занять достойное место в его гардеробе. Так, темно-синий непарный пиджак придаст фигуре солидности, если необходимо — скроет ее незначительные недостатки. Его лучше всего носить с белой или голубой рубашкой. Если пиджак был куплен отдельно, то есть не как часть костюма-двойки, не нужно пытаться подобрать к нему брюки того же цвета. Скорее всего сделать это не удастся, в итоге получится какой-то недокостюм. Наиболее выигрышным вариантом будет добавить к темно-синему пиджаку голубые джинсы или серые брюки», — сказал он.
Отдельно эксперт остановился на выборе брюк.
«В России есть совершенно неправильная тенденция носить очень длинные брюки, которые образуют «гармошку» снизу. Чтобы избежать этого, необходимо подшить их в ближайшем ателье. Возможно, для многих это прозвучит революционно, но для брюк со стрелками идеальной считается длина, когда низ брючины едва касается задней части верха обычных мужских невысоких туфель, что позволит изделию лучше держать форму. Также в этом есть и практичный смысл — так брюки гораздо меньше пачкаются. В Италии указанная длина считается чуть ли не самой консервативной, часто там носят и более укороченные брюки», — рассказал стилист.
Стоит больше внимания уделять выбору и правильной обуви.
«Подавляющее большинство мужчин в нашей стране носят если не кроссовки, то кожаную обувь черного цвета. Но наиболее выигрышным в этом случае будет выбор в сторону темно-коричневого оттенка. Такая пара всегда смотрится дороже, а с годами в отличие от черной будет выглядеть только лучше», — резюмировал он.