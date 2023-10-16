Названы ошибки мужчин в одежде, из-за которых они выглядят хуже

«Даже если молодой человек не работает в офисе и ему не нужно обеспечивать деловой внешний вид, этот предмет одежды сможет занять достойное место в его гардеробе. Так, темно-синий непарный пиджак придаст фигуре солидности, если необходимо — скроет ее незначительные недостатки. Его лучше всего носить с белой или голубой рубашкой. Если пиджак был куплен отдельно, то есть не как часть костюма-двойки, не нужно пытаться подобрать к нему брюки того же цвета. Скорее всего сделать это не удастся, в итоге получится какой-то недокостюм. Наиболее выигрышным вариантом будет добавить к темно-синему пиджаку голубые джинсы или серые брюки», — сказал он.