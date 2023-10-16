Стилисты перечислили визуально старящие вещи
Редакторы портала Best Life совместно со стилистами перечислили визуально старящие вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания.
В списке оказались джинсы с резинкой на талии, изделия с яркими принтами и логотипами люксовых брендов. Кроме того, в данный перечень попала одежда с широкими подплечниками и велюровые спортивные костюмы.
«Да, классический спортивный костюм — это хорошо, но, сделанный из велюра или махровой ткани словно относит нас к нулевым. С тех пор технология изготовления тканей прошла долгий путь, поэтому подумайте о переходе на более прочные материалы, чтобы придать образу современности», — посоветовала сертифицированный имидж-стилистка Элизабет Косич.
Помимо прочего, лишние годы могут прибавить вещи неоновых цветов и солнцезащитные очки в круглой оправе. Вдобавок дизайнер Зоэ Дюфур отметила джинсы-скинни.
«Если вы не можете от них отказаться, то носите их с высокими ботинками и оверсайз-свитером на пуговицах», — порекомендовала спецалистка.