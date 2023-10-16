Стилисты перечислили визуально старящие вещи

«Да, классический спортивный костюм — это хорошо, но, сделанный из велюра или махровой ткани словно относит нас к нулевым. С тех пор технология изготовления тканей прошла долгий путь, поэтому подумайте о переходе на более прочные материалы, чтобы придать образу современности», — посоветовала сертифицированный имидж-стилистка Элизабет Косич.