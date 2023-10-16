Врач назвала пять самых опасных и бессмысленных диет

Многие популярные диеты не приносят желаемого снижения веса, при этом являются очень опасными для здоровья. Однако многие продолжают им следовать, подвергая свой организм серьезному риску. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на врача-терапевта, нутрицитолога, действующего члена и сертифицированного консультанта CSNN, health-коуча, автора Telegram-канала "Просто о здоровье" Ирину Никулину.

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В частности, эксперт раскритиковала популярную у спортсменов протеиновую диету, когда ставка делается на усиленное употребление белков. Врач обратила внимание на то, что рекомендованная доза белка в день составляет 1 грамм на килограмм веса. В подростковом возрасте эта доза иногда может повышаться до 2 грамм, также повышенное количество белка требует и занятие профессиональным спортом, когда человек ежедневно усиленно тренируется.

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Протеиновая диета для человека, ведущего обычный образ жизни и иногда появляющегося в спортзале, может быть бессмысленной, организм начинает страдать от дефицита жиров и углеводов, это проявляется в проблемах с ЖКТ, утомляемости, раздражительности.

Похожий принцип действия у другой популярной диеты, известной как диета Аткинса, когда углеводы исключаются вообще, предполагается, что человек будет задействовать собственные жировые ресурсы. При этом жирную пищу употреблять можно.

При такой диете возникает экстремальная нагрузка на почки, повышается опасность образования камней, кетоацидоза и может развиться авитаминоз.

Не менее рискованно отказываться от белков и жиров, соблюдая углеводную монодиету, например, когда в меню остается только капуста. В итоге организм начинает расходовать для поддержания своего существования внутренние резервы. Причем, рассчитывать на то, что мышцы обретут рельеф, не приходится. Мышечная ткань страдает одной из первых. Также ухудшается концентрация внимания, появляются головные боли.

Популярна идея худеть во сне, такую диету иногда называют "Спящая красавица". Ее главная особенность - нужно засыпать, заглушив чувство голода. Но это не физиологично, поэтому часто, чтобы заснуть, сторонники такой диеты прибегают к снотворным. Такая диета приводит к тому, что сон становится нерегулярным, организм слабеет.

В последнее время набирает популярность лимонадная диета, сам факт ее появления обескураживает специалистов, ведь сладкую газировку нельзя отнести к здоровым напиткам. Тем не менее, многие желающие похудеть в течение длительного времени пьют только лимонад и ничего не едят.

В публикации отмечается, что такая "диета" может нанести непоправимый вред здоровью, даже если придерживаться ее короткого времени.

Сахара распадаются на кислоты, начинают разъедать стенки желудка, возрастает нагрузка на печень. И это только начало.