Названа портящая внешний вид зимняя обувь

Стилист Евгения Постникова назвала россиянкам портящую внешний вид зимнюю обувь. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Marie Claire.

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В первую очередь специалистка отметила ботфорты-чулки из замши. По ее мнению, данная модель является непрактичной, поскольку ее можно сочетать только с узкими юбками или платьями.

Кроме того, Постникова призвала отказаться от сапогов до середины колена на низком ходу и любой зимней обуви с обилием декора. Упомянутые варианты визуально делают их обладательницу ниже и удешевляет ее образ, считает эксперт.