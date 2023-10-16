Раскрыты способы стать визуально стройнее с помощью одежды

Стилистка-имиджмейкер Екатерина Капикян раскрыла россиянкам способы стать визуально стройнее с помощью одежды. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

© Lenta.ru

Улучшить внешний вид помогут монохромные наряды, отметила специалистка. По ее словам, в текущем сезоне будут особенно актуальны белые и серые тона.

В то же время для коррекции фигуры можно выбирать предметы гардероба фасона оверсайз.

«Но важно не перестараться: лучше использовать только один элемент одежды на несколько размеров больше», — указала эксперт.

Кроме того, в список вошли многослойные образы, приталенные вещи и сочетание в наряде теплых и холодных цветов.