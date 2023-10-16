Прическа и окрашивание Кейт Миддлтон, которые омолодят на 10 лет

Кейт постоянно соревнуется с Меган за право быть бьюти-фешен трендсеттером. И пока первая побеждает. Недавно Кейт продемонстрировал публике все лучшее сразу, а именно тренды в стрижке, прическе и окрашивании 2024. Все заметили, что у герцогини после посещения стилиста изменилось лицо — овал стал более четким и вообще она стала выглядеть моложе и ярче. Вот какие приемы применили ее парикмахеры. Стрижка-бабочка Кейт сделали стрижку-бабочку. Ее еще называют стрижка-трансформер. Выстригается она слоями. Самый короткий слой у лица, где-то 7 сантиметров до подбородка, остальные по длине. Бабочкой стрижку называют за ее подвижность. При ходьбе она напоминает движение крыльев бабочки. В случае Кейт, стрижка хорошо траснформировала ее лицо. Визуально подтянула овал, будто после пластики, лицо стало уже, более треугольной формы (хотя у герцогини оно круглое). Такую стрижку Кейт обычно укладывает в волны, благодаря чему, прическа еще больше напоминает крыло бабочки. Волны задают дополнительную подвижность, что еще больше омолаживает. Чтобы создать такие кудри, их лучше всего крутить на конус. Стрижку стилист дополнил модной уже несколько сезонов челкой Биркин. Это длинная челка-шторка, которая выстригается аркой по форме. Она позволяет уменьшить лоб, скрыть проявившиеся морщинки. Также челку можно по-разному укладывать — завивать, делать кок, накручивать на бигуди. Окрашивание-градиент Убирает еще 5 лет в паспорте окрашивание Кейт. Ей сделали градиент с акцентыми прядями у лица. Подложкой в окрашивании слушит оттенок шоколад, поверх которого стилиста сделал светло-орехвые пряди. Наибольшее количество акцентых прядей можно заметить у лица. Что визуально сделало тон кожи ровнее, подчеркнуло красоту карих глаз. Это окрашивание универсальное и идет всем цветотипам. Но, пожалуй, не понравится только убежденным блондинкам. Известно, что Кейт выступает против ботокса, филлеров и пластики. Тем, кто также боится косметолога и хиурурга стоит взять с нее пример.