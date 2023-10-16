Подсчитано, можно ли окупить свадьбу за счет подарков

Многие молодожены планируют свадебный бюджет с учетом подарков, однако в итоге 18% уходят в минус.

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Средняя стоимость организации свадьбы у россиян, с учётом услуг организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена и повара, составила около 113,6 тысячи ₽, подсчитали в Sokolov и YouDo. Самые дорогие свадьбы проходят в Москве — в среднем 161,2 тысячи ₽. Среди крупных городов дешевле всего сыграть свадьбу в Челябинске — около 83,8 тысячи ₽.

Только 14% пар взяли все свадебные траты на себя, передаёт «РИА Новости». У 67% молодожёнов родственники частично оплатили свадьбу, у 19% — полностью. При этом многие новобрачные планировали бюджет с учётом ожиданий по денежным подаркам.

67% молодожёнов получили денежные подарки на сумму до 700 тысяч ₽, ещё 4% — более 1,5 миллиона ₽. В результате 54% опрошенных удалось лишь частично окупить торжество. 17% смогли полностью закрыть стоимость мероприятия, а 18% — ушли в минус.