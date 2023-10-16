Тихая роскошь: выглядеть дорого при минимальных затратах

Все сылашали о тренде «тихая роскошь» или «старые деньги». В моде в этом сезоне стиль аристократии. Чтобы объяснить суть тренда на пальцах, в пример приводят образы из сериалов «Династья» и современного — «Наследники».

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Образы героев, составленные с виду из простых, но на поверку люксовых вещей, выглядят на 10 из 10. И доказывают, что гениальное в простом.

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Если вы хотите облачиться в «тихую роскошь», не обязательно отказываться от еды, в попытке накопить на пару туфель от Monolo или жакет от Chanel, как это делала героиня Кэрри Бредшоу. Нарядиться в «старые деньги» можно и при минимальных затратах в масс-маркете. Здесь вопрос не том сколько стоит, а что на вас надето?

Соберите правильные базовые комплекты

Найдите все элементы идеальной базы — это трикотажные белые и черные майки, топы по фигуре, идеальные белые и голубые блузки. Лучше всего купить все это в нескольких экземплярах. Важно избегать кричащих цветов и принтов, помимо белого и голубого вы можете себе позволить серый, кремовый, бежевый. Ваша база — это чистый лист для наслоения образа.

Основу гардероба легко комбинировать с классическими брюками, джинсами, пиджаками, юбкой-карандаш. Это идеальный тандем для воплощения тихой роскоши.

Хороший жакет — ваш друг

Ничто так не делает образ дорогим, как жакет, будто созданный идеально под вас. Это может быть приталенная модель или скроенная по типу мужского пиджака, оверсайз. Жакет можно сочетать с платьями по фигуре а-ля футляр, платьями-футболками в пол, юбками — от плиссе до карандаша, классическими брюками и джинсами (прямыми или скинни).

Еще один вариант, который должен быть всегда в вашем шкафу — твидовый жакет. Причем не обязательно тратить деньги на оригинальный от Chanel, в масс-маркете есть хорошие реплики твидовых жакетов. Их стоимость начинается от 1500 рублей. Причем качество гораздо выше заявленной суммы.

Вам нужен модный монохром

Тихая роскошь синоним асамбля одежды в монохромных тонах. Старйтесь подбирать для создания образа цвета из нюдовой палитры. Причем все оттенки из нее идеально комбинируются друг с другом. Самый беспроигрышный — это бежевый. Он хорошо подходит и к черному, и к серому, и к синему.

Приобретите топы, майки и свитера в этих тонах. Из этих вещей каждый день можно составлять разные образы, грамотно комбинируя с брюками, джинсами, пиджаками.

Не забывайте про джинсы

Если вы думаете, что роскошь не про джинсы, то глубоко ошибаетесь. Вопрос, какие джинсы покупать. Без принтов, без дырок и бахромы. Классического прямого кроя, можно скинни. Оттенки — классический синий, светло-синий, белый, черный.

Джинсы в формате роскоши мы сочетаем с жакетами, кардиганами и топами, разбавляя всю эту эстетику ювелирными украшениями. Особенно хорошо сюда вписываются серьги-кольца, пусеты с крупными элементами, бусы, ожерелья, желательно в плетении снейк, массивные браслеты.

Вспомните про классические брюки

Тихая роскошь равно классические брюки со стрелками, которые идеально сидят по фигуре. Лучше всего, чтобы они были в классичеком черном оттенке. Классические брюки хорошо смотрятся в сочетании со свитерами объемной вязки, жакетами, жилетами, блузками, майками.

Примерьте платье по фигуре

В стилистике старых денег правят бал платья-футляры, обтягивающие платья-майки лучше всего длинной до щиколоток. Они хорошо комбинируются с пиджаками, свитерами, подчеркивают фигуру соло. Главное подобрать платье того кроя, который вам льстит.

Вложитесь в кожу

Кожаные брюки, длинные юбки по фигуре — хищная эстетика идет рука об руку со старыми деньгами. Если хотите, чтобы образ сразу стал дорогим, сочетайте кожу с вещами простого кроя. Идеальный дорогой образ в черных оттенках, можно составить из черной водолазки, черной юбки-карандаш, черных сапог, массивного ожерелья в золоте и сережек по типу клипс. В холодную погоду дополните образ пальто классического кроя с поясом и, конечно, темными очками.

Добавьте в свой гардероб классические костюмы

А лучше несколько. Самый шик из всех вариаций, тройка — жилет, жакет, брюки. Это настоящая эстетика тихой роскоши. Костюм может состоять только из жилета и брюк. Тогда его лучше миксовать с водолазками и блузками.

Ходовые оттенки в стиле тихой роскоши — белый, черный, синий, бежевый и серый. Причем выигрышными будут все вариации этого цвета — от мышиного до мокрого асфальта.

Не забывайте про аксессуары

Без ювелирных украшений сложно себе представить тренд тихая роскошь. Эту стилистику подчеркивает золото и жемчуг, бриллианты. Ради экономии, можно покупать украшения из серебра в позолоте с фианитами. Но можно поступть совсем бюджетно — покупать украшения в масс-маркете бижутерии. Сейчас производители делают изделия, которые не отличишь от настоящих драгоценностей визуально.

Нужно подобрать правильную обувь

Базовая коллекция должна состоять из нескольких знаковых моделей, менять которые, легко, в зависимости от сезона — туфли и, сапоги на каблучке kitten heel, классические туфли Mary Jane, лоферы, классические кроссовки лучше всего белого цвета, балетки.