Врач рассказала, какой напиток защитит сердце и сосуды от старения

"В кофе есть антиоксиданты - полифенолы, как и в красном винограде, которые славятся своими полезными свойствами. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, то есть защищают сосуды и сердце от старения, от разрушения свободными радикалами", - пояснила эксперт.

Кроме того, в этом напитке содержится витамин PP, который необходим для укрепления сосудов, добавила Соломатина. Однако в день следует пить не более четырех чашек кофе, чтобы получить от него максимальную пользу, предупредила врач. Специалист также напомнила, что некоторым категориям людей пить кофе противопоказано.

В частности, тем, кто страдает от повышенного артериального давления, бессонницы, нарушения циркадных ритмов и эмоциональной неустойчивости. Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что потребление кофе и чая в большом количестве может негативно сказаться на состоянии костей, потому что они выводят из организма кальций, отвечающий за здоровье костной ткани. Кроме того, аналогичный эффект создают сладкие газированные напитки.