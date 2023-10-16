3 натуральных напитка для похудения, которые нужно пить перед сном

Худеть во сне — мечта, которая легко может стать реальностью.

Достаточно пить перед сном напитки из списка, рассказываем какие.

Кефир

Этот кисломолочный продукт богат пробиотиками — он позитивно воздействует на микробиом кишечника, повышая количество полезных бактерий, способствуя правильному пищеварению и помогая вам более эффективно усваивать витамины и минералы. Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, также показало, что этот напиток улучшает сон и физическую работоспособность. Так что в «дедовской» привычке выпивать стаканчик кефира перед сном одни плюсы!

Ромашковый чай

Не секрет, что чай с ромашкой обладает успокаивающим эффектом. Дело в том, что этот снотворный напиток повышает уровень глицина в организме — нейромедиатора, который успокаивает нервы и действует как мягкое седативное средство. Также исследователи ромашка помогает терять вес. А вот обычный чай перед сном пить не стоит: кофеин может ухудшить качество сна, даже если вы не страдаете от бессонницы.

Виноградный сок