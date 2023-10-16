3 натуральных напитка для похудения, которые нужно пить перед сном
Худеть во сне — мечта, которая легко может стать реальностью.
Достаточно пить перед сном напитки из списка, рассказываем какие.
Кефир
Этот кисломолочный продукт богат пробиотиками — он позитивно воздействует на микробиом кишечника, повышая количество полезных бактерий, способствуя правильному пищеварению и помогая вам более эффективно усваивать витамины и минералы. Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, также показало, что этот напиток улучшает сон и физическую работоспособность. Так что в «дедовской» привычке выпивать стаканчик кефира перед сном одни плюсы!
Ромашковый чай
Не секрет, что чай с ромашкой обладает успокаивающим эффектом. Дело в том, что этот снотворный напиток повышает уровень глицина в организме — нейромедиатора, который успокаивает нервы и действует как мягкое седативное средство. Также исследователи ромашка помогает терять вес. А вот обычный чай перед сном пить не стоит: кофеин может ухудшить качество сна, даже если вы не страдаете от бессонницы.
Виноградный сок
Привычка выпивать стакан виноградного сока на ночь глядя поможет лучше высыпаться и сжигать жир во сне. Исследование 2015 года, опубликованное в International Journal of Obesity, показало, что антиоксидант, содержащийся в винограде, преобразует белый жир, накапливающий калории, в бурый жир, сжигающий калории. При этом в рамках другого исследования ученые пришли к выводу, что секреция инсулина в ночные часы, вызванная потреблением таких простых углеводов, как, например, сок, регулирует циркадные ритмы организма.