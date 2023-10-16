Стилистка назвала самые модные пуховики

Специалистка рассказала, что в текущем сезоне актуальными стали короткие пуховики-куртки. По этой причине она посоветовала не носить модели, которые доходят до середины бедра или до колена. Кроме того, она обратила внимание на дутые изделия с синтетической подкладкой или смесовой с перьями.