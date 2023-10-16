Как ухаживать за кожей в период беременности

Во время вынашивания ребёнка важно относиться к своему здоровью максимально внимательно и чутко. Стоит регулярно посещать врачей и соблюдать все их рекомендации — это тот случай, когда с самолечением точно лучше не экспериментировать. Но нельзя забывать и об уходе за кожей лица и тела. Рекомендации на этот счёт дала врач-косметолог, дерматолог «СМ-Косметологии» Екатерина Шадрина.

Как рассказала РИАМО Шадрина, кожа беременных из-за гормональных изменений склонна к пигментации, так что не стоит пренебрегать защитой от ультрафиолетового излучения. Помните: зимой ультрафиолетовые лучи такие же опасные, как и летом.

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При выходе на улицу стоит не забывать не только о солнцезащитном креме, но и о физической защите от холода. Шапки, шарфы и перчатки позволят не только не переохладиться, но и защитят кожу.

Также важно пить достаточно жидкости и правильно питаться — в меню должны быть фрукты, овощи, орехи и рыба.

Для домашнего ухода в это время года отлично подойдут пилинги раз в одну-две недели. Они помогут убрать чешуйки рогового слоя, и кожа сможет обновиться. Беременным стоит отдать предпочтение мягкой механической эксфолиации (пилингу), а вот от сильных скрабов вроде сахарного или соляного стоит отказаться. Агрессивные компоненты в косметике — ретинол, салициловая кислота, гидрохинон — тоже под запретом.

Для того чтобы уберечь тело от растяжек, Шадрина посоветовала регулярно пользоваться специальными увлажняющими средствами. Впрочем, увлажнение в холодное время года нужно всему телу, так что стоит выбирать средства с высоким содержанием глицерина, гиалуроновой кислоты или мочевины. Крем важно наносить также на руки, зону декольте и шею — эти места чаще всего страдают от отсутствия ухода.