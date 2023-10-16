Какие модели зимней обуви устарели

Модели зимней обуви, которые перестанут быть актуальными в грядущем сезоне, назвала стилист, блогер и основатель курса для стилистов Евгения Постникова.

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По ее словам, достаточно ошибиться с подбором одного единственного предмета в образе, чтобы полностью испортить впечатление о человеке. По ее словам, перед покупкой зимней обуви важно избавиться от балласта в шкафу, после чего проанализировать свою одежду, чтобы понять, какого акцента не хватает.

Специалистка посоветовала во время предстоящего шопинга игнорировать ботфорты-чулки из замши, которые не только удешевляют образ, но и плохо сочетаются хоть с чем-нибудь, кроме узких платьев и юбок. Также стоит пройти мимо сапог до середины колена на низком ходу, ведь они значительно укорачивают рост владелицы.

Еще одной рекомендацией эксперта стал отказ от декорированной обуви (да, с заклепками, ремнями, пайетками, стразами и прочими украшениями), так как для гармоничного сочетания придется докупить что-то, да и практичности в ней мало – зимняя погода быстро лишит обувь всех изысков, оставив лишь неопрятную оболочку.