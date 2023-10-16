Какие модели зимней обуви устарели

Стилист назвала устаревшие модели зимней обуви
Модели зимней обуви, которые перестанут быть актуальными в грядущем сезоне, назвала стилист, блогер и основатель курса для стилистов Евгения Постникова.
По ее словам, достаточно ошибиться с подбором одного единственного предмета в образе, чтобы полностью испортить впечатление о человеке. По ее словам, перед покупкой зимней обуви важно избавиться от балласта в шкафу, после чего проанализировать свою одежду, чтобы понять, какого акцента не хватает.
Специалистка посоветовала во время предстоящего шопинга игнорировать ботфорты-чулки из замши, которые не только удешевляют образ, но и плохо сочетаются хоть с чем-нибудь, кроме узких платьев и юбок. Также стоит пройти мимо сапог до середины колена на низком ходу, ведь они значительно укорачивают рост владелицы.
Еще одной рекомендацией эксперта стал отказ от декорированной обуви (да, с заклепками, ремнями, пайетками, стразами и прочими украшениями), так как для гармоничного сочетания придется докупить что-то, да и практичности в ней мало – зимняя погода быстро лишит обувь всех изысков, оставив лишь неопрятную оболочку.
Далее она поделилась, что ботильоны на платформе или шпильке тоже приобретать нужно с особой аккуратностью. Но можно рискнуть и приобрести подобную модель с широким каблуком. В заключение Постникова добавила, что базовые для любого гардероба черные грубые ботинки лучше приобретать на высокой платформе со шнуровкой без лишних деталей. Таким образом, вы получите обувь, которая сделает ваш образ визуально стильным и дорогим, сообщает Marie Claire.