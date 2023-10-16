Тренд этой осени: крупные ювелирные украшения

Ювелирные украшения чудесным образом могут преобразить любой образ, дополнить и подчеркнуть уникальный стиль. Тонкое ожерелье на золотой цепочке отразит склонность к вневременному минимализму; массивные серьги в сочетании со строгим костюмом передадут иронично-холодный взгляд на жизнь. В свою очередь, ювелирные украшения этого сезона обладают удивительной глубиной и силой, захватывающей дух.

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Взять, например, Кейт Бланшетт, продемонстрировавшую на обложке ноябрьского номера греческого Marie Claire, как геометричный, футуристичный браслет ярко-красного цвета может «оживить» чёрное платье ассиметричного кроя в новом прочтении. Или звезда «Богемской рапсодии» и девушка Chanel Люси Бойнтон показала, как с помощью перстня-цветка дополнить классический жакет бренда из чёрного твида. В этом обзоре посмотрим, какие ещё из ювелирных украшений сделают «погоду» в наступившем прохладном сезоне.

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Огромный жемчуг

Та же Великая Мадемуазель предлагала в качестве беспроигрышного украшения – ювелирные изделия с жемчугом. Этой осенью они стали утрированно большими, в стиле барокко, выражая пышность, витиеватость, преувеличение и эмоциональность. Такие, например, которые есть в коллекциях Rejina Pyo, Givenchy и Erdem.

"Крупные жемчужины придают вашему образу игривости, - отмечает Ли Батник Пресснер, креативный директор CATBIRD. – И кто же не хочет увидеть ещё больше перламутра после этих прекрасных жемчужин?".

Длинные серьги

Преувеличенные в этом сезоне не только «морские» камни, но и движущиеся при ходьбе длинные, свисающие серьги. Вариант Proenza Schouler состоит из нанизанных полупрозрачных драгоценных камней для создания эффекта каскада дождевых капель. Тогда как Bally представила витиеватые изделия из камней, оправленных в золото. А в Chanel остановили выбор на менее артистичном и более прямолинейном женском подходе с золотыми цепочками, украшенными кристаллами-сердечками.

Мотив розы

От девчачьих аксессуаров Sandy Liang с лепестками роз и корсажных браслетов Thom Browne до хрустальных чокеров Alessandra Rich и ожерелий Acne Studios в стиле грандж, готовых уколоть любого, кто приблизится. Наблюдательные заметят, что свежий взгляд на, казалось бы, весенне-летний цветок не потерял актуальности и сейчас, когда на улице задули ветра и посыпались листья.

Браслеты-манжеты

Гигантомания проникла и в браслеты. На показах Tory Burch, Jonathan Simkhai и Michael Kors Collection были широко представлены варианты манжетного типа - от широких пластин металла на запястьях до изящных завитушек на бицепсах. Плесснер рекомендует сочетать браслеты на контрасте.