Врач Копытько назвала пять необходимых осенью витаминов
С наступлением холодов организм нуждается в дополнительной поддержке. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала в беседе с изданием "Вечерняя Москва", какие витамины помогут поддержать иммунитет осенью.
По словам специалиста, осенью организм нуждается в укреплении иммунитета, дефицит витаминов может привести к снижению защитных функций.
Витамин С Марина Копытько назвала фактическим барьером для сезонных заболеваний.
"Если в организме его достаточно, риски подхватить вирусы и инфекции снижаются", — объяснила диетолог.
Этот витамин содержится в облепихе, шиповнике, красном болгарском перце, лимоне и апельсине.
Еще один важный микроэлемент - цинк, который участвует в синтезе тестостерона и запускает выработку коллагена. Он содержится в морепродуктах, орехах и красном мясе.
Витамин В12, по словам Марины Копытько, стимулирует выработку железа и помогает поддерживать уровень гемоглобина в норме. Он содержится в говяжьей печени и красном мясе.
В черноплодной рябине, моркови и печени содержится много витамина А, который помогает улучшить здоровье глаз и синтезировать противовирусные и антибактериальные вещества в организме.
Пятый витамин - витамин Е, который содержится в оливковом, льняном и тминном масле.
"Витамин Е способен замедлить процессы старения кожи, потому что отвечает за синтез коллагена в организме. Также он укрепляет волосы и состояние ногтей, — сказала Копытько. — Кроме того, люди с аллергией на холод могут улучшить состояние кожи с помощью витамина Е".