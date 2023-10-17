С наступлением холодов организм нуждается в дополнительной поддержке. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала в беседе с изданием "Вечерняя Москва", какие витамины помогут поддержать иммунитет осенью.

По словам специалиста, осенью организм нуждается в укреплении иммунитета, дефицит витаминов может привести к снижению защитных функций.

Витамин С Марина Копытько назвала фактическим барьером для сезонных заболеваний.

"Если в организме его достаточно, риски подхватить вирусы и инфекции снижаются", — объяснила диетолог.

Этот витамин содержится в облепихе, шиповнике, красном болгарском перце, лимоне и апельсине.

Еще один важный микроэлемент - цинк, который участвует в синтезе тестостерона и запускает выработку коллагена. Он содержится в морепродуктах, орехах и красном мясе.

Витамин В12, по словам Марины Копытько, стимулирует выработку железа и помогает поддерживать уровень гемоглобина в норме. Он содержится в говяжьей печени и красном мясе.

В черноплодной рябине, моркови и печени содержится много витамина А, который помогает улучшить здоровье глаз и синтезировать противовирусные и антибактериальные вещества в организме.

Пятый витамин - витамин Е, который содержится в оливковом, льняном и тминном масле.