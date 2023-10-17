Гинеколог предупредила об опасности ношения утягивающего белья

Многие женщины, пытаясь скрыть непривлекательные валики на талии, носят утягивающее белье. Однако, предупредила акушер-гинеколог Екатерина Волкова в беседе с «Доктором Питером», такая привычка может нанести вред здоровью.

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Это обусловлено тем, что такое белье оказывает сдавливающий эффект, в результате чего препятствует естественной циркуляции крови. Помимо прочего, при регулярном ношении подобного белья у женщин наблюдается нарушение лимфооттока, сдавливание внутренних органов, их гипоксию, вследствие чего они испытывают неприятные ощущения, удушье, давление в брюшной полости.

Поэтому специалист рекомендует носить такое белье не более 10-12 часов в неделю и выбирать нужный размер.