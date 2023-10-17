Стилист назвала худшие головные уборы осени-2023

Некоторые шапки не только вышли из моды, но и портят внешний вид.

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Персональный стилист, ведущая первой в России трансформационной стилистической игры Sold Out Анна Минина назвала головные уборы, которые пора выбросить.

«Если у вас есть тоненькие, полностью облегающие шапочки, напоминающие больше шапочки для бассейна, попрощайтесь с ними. Вообще, мало кому идут подобные формы», – отметила стилист.

Анна Минина также отметила, что не стоит носить слишком инфантильные головные уборы, на которых нанесены узоры или рисунки. Подобные шапки привлекут внимание, но взрослого человека стильным не сделают.