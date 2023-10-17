Стилист назвала худшие головные уборы осени-2023
Некоторые шапки не только вышли из моды, но и портят внешний вид.
Персональный стилист, ведущая первой в России трансформационной стилистической игры Sold Out Анна Минина назвала головные уборы, которые пора выбросить.
«Если у вас есть тоненькие, полностью облегающие шапочки, напоминающие больше шапочки для бассейна, попрощайтесь с ними. Вообще, мало кому идут подобные формы», – отметила стилист.
Анна Минина также отметила, что не стоит носить слишком инфантильные головные уборы, на которых нанесены узоры или рисунки. Подобные шапки привлекут внимание, но взрослого человека стильным не сделают.
Помимо этого, пора отказаться от шапок с помпонами из меха они давно стали антитрендом, передает «Мослента».