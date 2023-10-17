Косметолог объяснила, как можно убрать второй подбородок

Как избавиться от двойного подбородка, рассказала врач-косметолог, дерматолог Татьяна Бедаева в беседе с изданием Pravda.ru.

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По словам специалиста, убрать подбородок самостоятельно очень сложно, почти невозможно. Домашний уход может быть эффективен, но только в качестве профилактики либо в комплексе с профессиональными процедурами.

Татьяна Бедаева назвала две процедуры. Убрать подкожно-жировую клетчатку на подбородке поможет криолиполиз. В ходе процедуры замораживается подкожно-жировая клетчатка - клетка кристализуется и разрушается, жировая прослойка уменьншается в течение следующих 2-3 месяцев.

Еще одна эффективная процедура - ультразвуковой липолиз. Ультразвук улучшает синтез коллагена, а в результате подтягиваются мышцы и кожа.