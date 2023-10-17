Что пугает мужчин в женском маникюре

Мужчины, хоть и сильный пол, но очень пугливые существа. Они первое время боятся сменить памперс собственным детям, температуры 37 во время простуды, у некоторых фобия помыть за собой посуду. Но самое страшное для мужчин — это наши эксперименты с маникюром.

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Модные ноготочки могут даже отпугнуть от вас потенциального спутника жизни.

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Какие из вариантов маникюра и почему так боятся мужчины, они ответили нам сами.

Длина ногтей

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«Панически боюсь этих длинных ногтей, как у Росомахи. Как они с ними живут? В метро одна такая рядом стояла, разговаривала с подругой, жестикулировала, как регулировщик на дороге, и все в близости от моего лица. В вагоне не развернуться. Испугался за свое прекрасное лицо, закрывал его рукамми, пока она свои истории рассказывала», — рассказал Петр.

Почему-то многие девушки считают, что длинные, а точнее очень длинные ногти — это сексуально. Да, если длина чуть выше подушек пальцев, а не уходит в бесконечность. Как, например, ногти стилетты с зауженными кончиками. Нашелся мужчина, который теперь будет считать такой маникюр страшным оружием против врагов.

«Занимался сексом я с девушкой с таким маникюром. Очень страстная барышня, в процессе расцарапала мне спину. Но остались от ее коготков не просто царапины, а глубокие рытвины. Потом спина долго заживала, я даже мазал какой-то мазью. Сейчас встречаюсь с девушкой, которая носит очень короткие ногти. И я этому рад», — делится опытом Максим.

Мужчинам нравится длина чуть выше подушечек пальцев, ногти формы классического миндаля, мягкий квадрат. А тредовые кошачьи ногти лучше оставить львицам в дикой природе.

Дизайн

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Новомодный дизайн мужчины не просто не любят, он вызывает у них отвращение. Хотя каждый сезон мы все изучаем, какие новые цеточки, квадратики, френчи и геометрию, нам предлагают нейл-стилисты. Но все эти картинки, оказывается, плохо влияют на мужчин.

«Познакомился с девушкой, наимельйшее создание. И вдруг, как увидел ее ногти, чуть не попрыгнул. Мне показалось сначала издалека, что руки у нее грязные, потом, когда она притронулась к моему лицу, увидел, что там такой а-ля френч. Выглядело отвратительно. Я не хотел, чтобы она меня трогала такими руками. Но потом смирился, физиология она, знаешь, взяла свое. Правда после я ей не перезвонил. Не думаю, конечно, что дело в маникюре», — рапортует Дмитрий.

Все блестки, стразики, картиночки яркие для мужчин выглядит, как сыпь или болезнь на руках. Из дизайна они нормально воспринимают только классический френч, но не на очень длинных ногтях.

Оттенок лака

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«Не то чтобы меня это пугало, просто неприятно смотреть, когда ногти неоновые, черные, коричневые, желтые», — говорит Денис, а он между прочим дизайнер в рекламной компнаии, многое повидал на работе.

Знакомый фотограф рассказал нам, что и у него есть индивиуальная непереносимость оттенков лака в женском маникюре: «Все кислотные цвета доводят до боли в глазах. Мне всегда казалось, что с таким оттенками экспериментируют подростки. Но, когда девушке больше 15 — это странно. Не надо вестись на тренды».

Мужчинам нравятся все пастельные оттенки лаков. А вот, чтобы привлечь внимание парня, особенно, если вы в поиске, нужно выбирать классический красный. Последние исследования ученых показали, что девушки с красным лаком на ногтях, как и просто девушки в красном, кажутся мужчинам сексуальнее, привлекательнее.