Как магазины косметики стимулируют продажи: 5 уловок

Магазины часто прибегают к приемам, которые заставляют покупателей брать больше товаров.

© RT на русском

Маркетолог Евгения Ремнева рассказала, как это делают магазины косметики.

Подмена цены и скидки

Магазин может продавать большинство товаров по желтым ценникам, на которых указана старая цена без скидки и новая с ней. Это заставляет клиента думать, что он совершает выгодную покупку. Однако зачастую скидку можно получить только при покупке от определенной суммы, при наличии скидочной карты или при других условиях.

«Гипоаллергенная» косметика

Такой косметики не существует, так как любой компонент в ее составе может вызвать аллергическую реакцию. Когда бренды говорят о гипоаллергенной косметике, то имеют в виду отсутствие в ее составе самых распространенных аллергенов.

Полностью натуральная косметика

Такой косметики тоже не существует, отмечает Ремнева. Если бы это было правдой, то такой косметикой можно было бы пользоваться всего несколько дней, а хранить ее нужно было бы в холодильнике.

Распродажи

Многие магазины проводят распродажи товара, у которого скоро заканчивается срок годности, либо товаров от неизвестного производителя, которые вне распродаж плохо раскупают. При этом перед распродажей цены могут искусственно завышать, чтобы потом сделать скидку, опустив цену до первоначальной. Особенно часто таким пользуются в «черную пятницу».

Возможность протестировать любой товар