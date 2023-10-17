Что такое МФР-ролл и для чего он нужен: видео
МФР – это миофасциальный релиз. Упражнение, которое помогает растянуть и укрепить мышцы спины, улучшить подвижность позвоночника и гибкость.
Для выполнения МФР нужен специальный валик – ролл.
Также МФР-ролл применяют для разогрева перед тренировкой, восстановления после нагрузок или просто для улучшения осанки и гибкости позвоночника.
Заботясь о здоровье своего тела, важно не забывать об уходе за кожей, стоит уделить ей особое внимание в отопительный сезон.
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