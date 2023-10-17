МФР – это миофасциальный релиз. Упражнение, которое помогает растянуть и укрепить мышцы спины, улучшить подвижность позвоночника и гибкость.

Для выполнения МФР нужен специальный валик – ролл.

Также МФР-ролл применяют для разогрева перед тренировкой, восстановления после нагрузок или просто для улучшения осанки и гибкости позвоночника.