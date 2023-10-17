Дерматолог объяснила, как продлить действие ботокса

Многие женщины стремятся к методам удержания молодости, и среди популярных подходов выделяются инъекции ботокса. Такой вид процедуры обычно держит эффект до четырех месяцев, что требует повторных вложений. Однако есть пациентки, которые замечают, что эффект пропадает быстрее ожидаемого.

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Отзывы в сети указывают на факторы, такие как активные физические нагрузки или метаболизм, которые могут влиять на срок действия ботокса, сообщает издание boda.

Дерматолог из Нью-Йорка, доктор Мерфи-Роуз, утверждает, что часто используемые мышцы могут скорее усваивать ботокс. Но при этом, повышенный метаболизм не всегда является причиной сокращения эффекта.

По данным одного исследования, прием цинка может увеличить продолжительность действия препарата. Те, кто включал цинк в свой режим, заметили, что эффект увеличился на 30%. Это объясняется тем, что ботулотоксин использует цинк в своем механизме действия.