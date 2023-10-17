Врач назвала помогающую худеть ягоду

Врач Мухина назвала помогающую худеть ягоду
Ягоду, которая стимулирует обменные процессы в организме и может помочь похудеть, назвала Марият Мухина в беседе с Москвой 24.
По словам специалиста, облепиху часто называют сибирским ананасом.
"Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B", – объяснила Марият Мухина.
Врач подчеркнула, что облепиха стимулирует все обменные процессы, а значит помогает терять вес.
Еще одно важное преимущество облепихи в том, что она помогает укреплять иммунитет.
"Сейчас сезон вирусных заболеваний, поэтому важно употреблять где-то 30–50 граммов этой ягоды ежедневно в качестве сока, чая, пюре или варенья. Очень популярны пироги из облепихи. Еще фиточаи, в составе которых есть сама ягода, а также имбирь и мед", – говорит Мухина.