Врач назвала помогающую худеть ягоду

"Сейчас сезон вирусных заболеваний, поэтому важно употреблять где-то 30–50 граммов этой ягоды ежедневно в качестве сока, чая, пюре или варенья. Очень популярны пироги из облепихи. Еще фиточаи, в составе которых есть сама ягода, а также имбирь и мед", – говорит Мухина.