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Врач Мухина назвала помогающую худеть ягоду

Ягоду, которая стимулирует обменные процессы в организме и может помочь похудеть, назвала Марият Мухина в беседе с Москвой 24.

Врач назвала помогающую худеть ягоду
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По словам специалиста, облепиху часто называют сибирским ананасом.

"Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B", – объяснила Марият Мухина.

Врач подчеркнула, что облепиха стимулирует все обменные процессы, а значит помогает терять вес.

Еще одно важное преимущество облепихи в том, что она помогает укреплять иммунитет.

"Сейчас сезон вирусных заболеваний, поэтому важно употреблять где-то 30–50 граммов этой ягоды ежедневно в качестве сока, чая, пюре или варенья. Очень популярны пироги из облепихи. Еще фиточаи, в составе которых есть сама ягода, а также имбирь и мед", – говорит Мухина.

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