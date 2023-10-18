Стилист Рогов дал советы мужчинам, как улучшить внешний вид

Стилист Александр Рогов рассказал на YouTube-канале #БезФильтров несколько способов, как российские мужчины могут улучшить внешний вид.
Рогов отметил, что для улучшения своего облика следует быть опрятным и купить один или два хороших пиджака.
Также гардероб следует пополнить двумя качественными рубашками, несколькими футболками и изделиями из трикотажа, например джемпером и свитером.
Стилист порекомендовал приобрести хорошо сидящие джинсы голубого, синего или серого цвета, а также пальто и тренч.
Из обуви он предложил отдать предпочтение классическим ботинкам и белым кедам.
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