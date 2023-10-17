Ваш кофе готов: самый актуальный макияж осени за 10 минут
Актуальный сейчас latte makeup — это макияж оттенка кофе с молоком — сияющая кожа с подчеркнутым бронзовым загаром.
Главная фишка макияжа в том, что у него есть доминирующий оттенок — теплый коричневый. И он прослеживается во всем — начиная от того, как накрашены губы и глаза, и заканчивая тем, как подчеркнуты яблочки щек. Такой образ отличают простотаи универсальность — при желании его можно создать буквально одним или двумя средствами, а эти оттенки идут всем.
Обязательный штрих lattemakeup — макияж губ. Если под рукой нет контурного карандаша коричневого оттенка, берите средство для глаз или бровей. а дальше можно нанести нюдовую помаду или закрасить губы карандашом и сверху добавить блеск или бальзам.
Латте, пожалуйста
Главный герой lattemakeup — бронзер. И тут важно правильно подобрать его оттенок. В идеале — вспомнить цвет и подтон собственного загара. Какой он — золотистый или, например, красноватый? Текстура бронзера может быть любой, но лучше всего с шиммером — получается кожа «из отпуска». Наносить средство можно под тон или поверх него, а можно и вместо. Как правило, визажисты советуют растушевывать его там, куда быстрее всего ложится 7 загар: на лбу, скулах и спинке носа.