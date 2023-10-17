Самый актуальный макияж осени за 10 минут

Актуальный сейчас latte makeup — это макияж оттенка кофе с молоком — сияющая кожа с подчеркнутым бронзовым загаром.

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Главная фишка макияжа в том, что у него есть доминирующий оттенок — теплый коричневый. И он прослеживается во всем — начиная от того, как накрашены губы и глаза, и заканчивая тем, как подчеркнуты яблочки щек. Такой образ отличают простотаи универсальность — при желании его можно создать буквально одним или двумя средствами, а эти оттенки идут всем.

Обязательный штрих lattemakeup — макияж губ. Если под рукой нет контурного карандаша коричневого оттенка, берите средство для глаз или бровей. а дальше можно нанести нюдовую помаду или закрасить губы карандашом и сверху добавить блеск или бальзам.

Латте, пожалуйста