Обычно мы забываем о снах и проводим свою повседневную жизнь, не помня о том, что происходило во время фазы быстрого сна. Однако некоторые люди видят удивительно реалистичные сны и не могут отойти от них на следующий день. О том, почему мы видим яркие сны — в материале “Рамблер”.

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Яркие сны кажутся нам максимально приближенными к реальности. Это сновидения, в которых можно чувствовать запахи, вкусы, прикосновения.

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Чаще всего сновидения возникают во время REM-циклов сна (иначе — фаза быстрого сна), которые повторяются примерно каждые 90 минут и длятся около 20-25 минут. Во время REM включается таламус — область мозга, работающая с сенсорной информацией. Таламус посылает в кору головного мозга для обработки образы и мысли, накопившиеся за день.

Яркие сны могут быть не только веселыми и приятными, но и довольно страшными — прямо как реалистичные кошмары. Так почему же это происходит?

Недостаток энергии и тревожность. Организм в стрессе постоянно напряжен и потому дает знать о том, что его что-то волнует, даже в процессе сна.

Вы часто просыпаетесь ночью. Яркие сны, которые не дают покоя или кажутся неотличимыми от реальной жизни, могут быть результатом фрагментарного сна. Пробуждение в фазе REM, а не в конце цикла, может привести к более яркому запоминанию сновидений.

Побочные эффекты медикаментов. Определенные лекарства также могут вызывать яркие сновидения, обычно на это влияет прием антидепрессантов с селективным обратным захватом серотонина или бета-блокаторы, использующиеся при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Беременность. Женщины в ожидании рождения малыша много волнуются, и потому видят кошмары в три раза чаще, чем обычные люди.

Как избавиться от назойливых сновидений?

Есть несколько способов: