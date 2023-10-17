Названа быстросохнущая после стирки одежда

Сотрудник компании по печати рисунков на одежде Icon Printing Алекс Эконс назвал быстросохнущую после стирки одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

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По словам эксперта, хлопок является прочным и плотным материалом. По этой причине мокрые изделия, в частности джинсы, долго сохнут.

Так, чтобы сократить время на данный процесс, специалист порекомендовал присмотреться к вещам, изготовленным из нейлона и полиэстера. «Эти материалы считаются гидрофобными, то есть они не впитывают столько воды во время стирки и, следовательно, высыхают намного быстрее», — объяснил Эконс.

Кроме того, собеседник издания посоветовал обратить внимание на одежду из мериносовой шерсти (натуральная шерсть мериносовой породы овец, отличающаяся особой тонкостью волокон — прим. «Ленты.ру»).