Что делать, если выпили слишком много кофе
Кофе — любимый напиток тех, кому часто не хватает энергии. Но что делать, если из-за кофеина этой энергии становится слишком много? Об этом расскажем в материале “Рамблер”.
Колотится сердце, дергается веко, трясутся руки и возникает грызущее чувство беспокойства — вот они, признаки передозировки кофеином.
Кофеин — это самый настоящий наркотик, о чем люди часто забывают. Нерациональное потребление кофеина может повысить кровяное давление, вызвать головную боль, головокружение, бессонницу, обезвоживание и многое другое. Если у вас повышенная предрасположенность к тревожности, даже одна чашка кофе может усилить ее.
Кофеин может быть даже смертельным, говорят исследования. Летальная доза этого вещества колеблется в пределах 5-10 граммов, что эквивалентно минимум 28 чашкам кофе.
- Тревожное расстройство;
- Сердечно-сосудистые заболевания или симптоматические сердечные аритмии;
- Язвенная болезнь или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
- Гепатическая недостаточность;
- Почечная недостаточность;
- Судороги;
- Беременность.
Что делать, если вы все же переборщили с кофе? Вам придется переждать, пока неприятные ощущения уйдут, обычно это занимает около четырех-шести часов. Но есть несколько способов, которые помогут вам облегчить ожидание.
Выпейте побольше воды: как и алкоголь, кофеин является мочегонным средством, то есть способствует выводу воды из организма. Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Восполните запасы электролитов: если вас тошнит или вы страдаете диареей, вы теряете не только воду, но и ценные электролиты. Это важнейшие минералы, такие как натрий, кальций и калий, которые необходимы для многих ключевых функций организма. Заменить их можно бананами, авокадо, шпинатом, бататом и даже морскими водорослями.
Прогуляйтесь: если вы ощущаете избыток энергии, почему бы не прогуляться? Но необходимо остановиться, если вы заметили что-то необычное в частоте сердечных сокращений, например, резкое повышение давление или пульса.
Практикуйте глубокое дыхание: если вы чувствуете нервозность, то ваше дыхание почти наверняка будет быстрым и поверхностным, что только усилит вашу тревогу. Поэтому важно делать медленные, глубокие, осознанные вдохи, чтобы привести дыхание в норму.
Откажитесь от кофеина. Это само собой разумеется, но, употребив слишком много кофеиносодержащих напитков, многие люди продолжают пить все больше и больше, что, конечно, только ухудшает ситуацию.