Что делать, если выпили слишком много кофе

Кофе — любимый напиток тех, кому часто не хватает энергии. Но что делать, если из-за кофеина этой энергии становится слишком много? Об этом расскажем в материале “Рамблер”.

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Колотится сердце, дергается веко, трясутся руки и возникает грызущее чувство беспокойства — вот они, признаки передозировки кофеином.

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Кофеин — это самый настоящий наркотик, о чем люди часто забывают. Нерациональное потребление кофеина может повысить кровяное давление, вызвать головную боль, головокружение, бессонницу, обезвоживание и многое другое. Если у вас повышенная предрасположенность к тревожности, даже одна чашка кофе может усилить ее.

Кофеин может быть даже смертельным, говорят исследования. Летальная доза этого вещества колеблется в пределах 5-10 граммов, что эквивалентно минимум 28 чашкам кофе.

Тревожное расстройство;

Сердечно-сосудистые заболевания или симптоматические сердечные аритмии;

Язвенная болезнь или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

Гепатическая недостаточность;

Почечная недостаточность;

Судороги;

Беременность. Кофеин также строго противопоказан при следующих состояниях:

Что делать, если вы все же переборщили с кофе? Вам придется переждать, пока неприятные ощущения уйдут, обычно это занимает около четырех-шести часов. Но есть несколько способов, которые помогут вам облегчить ожидание.

Выпейте побольше воды: как и алкоголь, кофеин является мочегонным средством, то есть способствует выводу воды из организма. Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Восполните запасы электролитов: если вас тошнит или вы страдаете диареей, вы теряете не только воду, но и ценные электролиты. Это важнейшие минералы, такие как натрий, кальций и калий, которые необходимы для многих ключевых функций организма. Заменить их можно бананами, авокадо, шпинатом, бататом и даже морскими водорослями.

Прогуляйтесь: если вы ощущаете избыток энергии, почему бы не прогуляться? Но необходимо остановиться, если вы заметили что-то необычное в частоте сердечных сокращений, например, резкое повышение давление или пульса.

Практикуйте глубокое дыхание: если вы чувствуете нервозность, то ваше дыхание почти наверняка будет быстрым и поверхностным, что только усилит вашу тревогу. Поэтому важно делать медленные, глубокие, осознанные вдохи, чтобы привести дыхание в норму.