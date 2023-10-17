Перечислены способствующие росту волос продукты

Доктора медицинских наук, сертифицированные дерматологи Лорен Пензи, Мишель Генри, Блэр Мерфи-Роуз из Нью-Йорка, диетолог Серена Пун и парикмахер Лорабет Кэббот перечислили продукты, которые помогают отрастить волосы. Соответствующий материал публикует Glamour.

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По словам специалистов, ускоренному росту локонов способствуют нежирное мясо, птица, фасоль и чечевица. Помимо этого, как утверждают эксперты, в рацион необходимо включать богатые цинком устрицы, а также зелень, которая является отличным источником железа.

«Простое употребление большего количества шпината значительно улучшит здоровье ваших волос», — заявила Кэббот.

Вдобавок собеседники издания посоветовали есть авокадо, семена и орехи, а также яйца.

«Лосось — отличный источник омега-жирных кислот и белка, а также витаминов B и D и селена», — добавила доктор Мерфи-Роуз.

Среди прочего, медики отметили важность употребления цельнозерновых продуктов, цитрусовых, ягод и болгарского перца.

«Коллаген необходим для структуры и роста волос, а витамин С жизненно важен для производства коллагена», — пояснил Генри.