Лучшие бьюти-советы от певицы Шакиры

Даже в возрасте 46 лет, Шакира продолжает выглядеть молодой и бодрой благодаря дисциплинированному питанию. Она предпочитает небольшие, но питательные приемы пищи, и перед важными событиями исключает из рациона сахар и молочные продукты, хотя позволяет себе немного черного шоколада. Ее рацион включает яйца, авокадо, смузи и рыбные блюда, сообщает портал boda.

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Физическая активность, включая танцы и низкоинтенсивные кардиотренировки, помогает поддерживать отличную форму. Забота о коже не менее важна. Солнцезащитный крем и витамины C и E помогают сохранить упругость и здоровье кожи. Шакира также предпочитает минималистический макияж.