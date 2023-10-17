Лучшие бьюти-советы от певицы Шакиры
Даже в возрасте 46 лет, Шакира продолжает выглядеть молодой и бодрой благодаря дисциплинированному питанию. Она предпочитает небольшие, но питательные приемы пищи, и перед важными событиями исключает из рациона сахар и молочные продукты, хотя позволяет себе немного черного шоколада. Ее рацион включает яйца, авокадо, смузи и рыбные блюда, сообщает портал boda.
Физическая активность, включая танцы и низкоинтенсивные кардиотренировки, помогает поддерживать отличную форму. Забота о коже не менее важна. Солнцезащитный крем и витамины C и E помогают сохранить упругость и здоровье кожи. Шакира также предпочитает минималистический макияж.
Важной частью её секрета молодости являются счастье, уверенность и позитивный настрой. На фоне материнства, успешной карьеры и бизнес-проектов, она остается молодой душой. Хотя Шакира призналась только в операции на носу, существуют слухи о более серьезных косметических изменениях, которые остаются не подтвержденными.