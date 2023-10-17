Эндокринолог объяснила, почему после 50 лет растет живот

50 лет — не только красивый возраст, но и время наступления менопаузы, когда снижается количество эстрогенов — женских половых гормонов, а также могут появляться различные симптомы — приливы, повышение давления. Одними из характерных проявлений являются и перераспределение жировой клетчатки, и появление того самого «фартука» в области живота, и увеличение талии. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, эндокринолог клиники Фомина Виктория Садовская.

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В брюшной области расположены наши внутренние органы (печень, селезенка, кишечник), они покрыты брюшиной и жировой клетчаткой. Именно увеличив прослойку этой клетчатки в области живота, организм старается обеспечить защиту своих органов, пояснила специалист.

С возрастом многие женщины снижают активность — уходят на пенсию, появляются заболевания, мешающие движению. Это тоже негативно сказывается на общем самочувствии, прибавке в весе, и в области живота особенно. Немалое влияние оказывает и кожа, которая теряет свой тонус и упругость, — отметила Садовская.

Также не стоит забывать, что самый опасный жир как раз откладывается на животе — так называемый висцеральный, который выделяет гормоны и увеличивает риск диабета и инфаркта. Именно поэтому мы оцениваем не только вес, но и объем талии. В норме у женщин он должен быть до 80 сантиметров, уточнила специалист.

К сожалению, нет способа локально «сжечь жир» именно в талии. Быть физически активной, укреплять мышцы кора (это глубокие мышцы, располагающиеся в районе живота) и сбалансированно питаться — отличный и единственный способ иметь подтянутый животик в любом возрасте, — подчеркнула диетолог.