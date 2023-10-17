Опасные последствия ношения корректирующего белья

По словам специалистки, каким бы качественными ни были упомянутые предметы гардероба, они могут привести к негативным последствиям. Так, данные изделия препятствуют естественной циркуляции крови, нарушают лимфоотток и сдавливают внутренние органы. Помимо этого, утягивающие вещи ухудшают работу дыхательной системы и ослабляют мышцы спины. Кроме того, они приводят к увеличению рисков опущения органов малого таза и появлению грыж.