5 стильных дизайнов маникюра

Тренды маникюра в 2023 году меняются очень быстро, но одно остается неизменным — сияющие, мерцающие и блестящие ногти. Но что же делать, если блестяшки уже надоели?

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Стемпинг

Стемпинг — это техника, при которой различные рисунки и узоры переносятся на ноготок с железной пластины при помощи мягкого, силиконового штампа. Благодаря стемпингу можно воплотить самые креативные идеи в жизнь за несколько минут.

Темный френч

Благодаря этому дизайну эффект красивых, аккуратных и ухоженных ногтей сохраняется до самой коррекции за счет нейтрального оттенка основы и бесконечного множества цветов свободного края. Такой дизайн подойдет тем модницам, которые хотят сделать какой-нибудь «смелый» цвет, но боятся быстро от него устать.

Графика

Графический дизайн маникюра не теряет свою актуальность уже на протяжении нескольких лет. Он отличается использованием различных графических элементов, таких как геометрические фигуры, точки или линии. Благодаря такой технике можно добиться лаконичных и сдержанных узоров.

Мрамор

Мраморный дизайн очень популярен этой осенью. При помощи такого дизайна можно легко создать красивую текстуру мрамора или других натуральных камней на ноготках.

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