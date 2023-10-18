Маникюр на Новый год 2024: оригинальные идеи праздничного дизайна

Преимуществом удлиненных ногтевых пластин является возможность создать роскошный нейл-арт. Особенно это касается праздничной тематики.

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Удачным решением станет маникюр на Новый год 2024 на длинные ногти.

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Модницы смогут воплотить любой понравившийся им дизайн, подобрав оригинальные тематические рисунки или прочие декоративные элементы.

Идеи маникюра на Новый год 2024 на длинные ногти

Стилисты предлагают на выбор представительницам прекрасного пола нейл-арт, соответствующий актуальным тенденциям. Воспользовавшись тем или иным модным трендом, можно отразить индивидуальный стиль и настроение. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие оригинальные идеи, которыми представлен маникюр на Новый год 2024:

Беспроигрышное решение, чтобы придать ногтям праздничного блеска – выложить на акцентном пальце тематический рисунок с помощью мелких страз. Эффектно смотрится изображение оленя, выполненное темными камнями, выигрышно выделяющимися на светлом фоне. Еще один ноготь допускается полностью покрыть мелкими блестками.

К трендам маникюра на Новый год относится изображение на пластинах еловых веток. Рисунок разрешается сделать максимально натуралистичным, прибегнув к технике акварели. Яркие нотки придадут разноцветные стразы, расположенные в разных частях веточек и ассоциирующиеся с новогодними елочными шариками. Чтобы сделать узор еще более привлекающим внимание, рекомендуется выбрать в качестве основы светлый белый или нюдовый лак.

Клео.Ру

Не утрачивает актуальности вязаный дизайн, напоминающий рисунок на свитере. Узор может изображать популярный орнамент в виде кос. Распространено придание объемного вида с помощью техники лепки. Узор разрешается чередовать с другим оригинальным декором. Это может быть романтичное изображение сердца, бело-красный орнамент, ассоциирующийся с леденцом, скандинавские мотивы в виде чередующихся между собой снежинок и оленей.

Веселые нотки приобретает маникюр на Новый год на длинные ногти, содержащий мультяшные принты. Пользуется популярностью изображение снеговика и дополняющие его варежки ярко-красного цвета. Последние детали располагают по бокам от основного рисунка. При желании упростить процесс создания нейл-арта разрешается обратиться к нанесению готовых наклеек.

Простое, но эффектное решение – прибегнуть к выкладыванию на ногтях ярких разноцветных страз. С новогодней тематикой ассоциируются красные и зеленые камни, которые допускается разместить на светлом фоне. Несколько пальцев допускается полностью покрыть золотистыми блестками, придающими дополнительной роскоши.

Клео.Ру

На темно-синем фоне будут выигрышно выделяться изображения белых заснеженных деревьев. На удлиненных ногтях получится создать настоящий зимний пейзаж. Допускается дополнить рисунки в виде елок изображением домика, полностью засыпанного снегом. Дизайн будет особенно органично смотреться, если выполнить рисунок белой бархатистой пудрой и прибегнуть к дополнению россыпью сребристых блесток. Последний придают красивый мерцающий эффект.

Простой способ воплощения роскошного нейл-арта – создание градиентного эффекта, выполненного в насыщенной ярко-синей и фиолетовой цветовой гамме. Поверх омбре разрешается нанести камифубуки в виде кружочков и звездочек, которые органично впишутся в праздничную тематику.

Классика остается неизменно актуальной и может использоваться в качестве идеи маникюра на Новый год. Ногтевые пластины можно покрыть нежным нюдовым лаком, выступающим нейтральным фоном. Основной акцент делается на оформлении «улыбки», которая заполняется изображениями тонких еловых веточек. Последние допускается украсить разноцветными блестками или мелкими стразами воплощающими новогодние шарики.

Клео.Ру

Оригинально смотрится привлекающий внимание лепной орнамент, выполненный на нежно-розовом или бежевом фоне. На ногтевых пластинах чередуются изображения домика, снежинки и пряничного человечка. Мелкие детали разрешается прорисовать тонкой кистью белым лаком. Подобное оформление добавит маникюру изящные нотки.

Интересное решение – прибегнуть при создании нейл-арта к негативному пространству. Центральная часть ногтевой пластины остается прозрачной и оформляется в виде сердца или какой-либо фигуры. По краям от нее ноготь заполняют ярким лаком, блестками либо стразами. Подобный дизайн используют преимущественно для акцентирования одного пальца. Остальные ногти разрешается оформить в виде градиента или френча, дополнить блестками, камифубуками, разводами золотистой либо серебристой потали.

Подведем итог