Что происходит с нашей кожей ночью

Вряд ли нам нужно экспертное мнение врача, чтобы понять, что плохой ночной сон влияет на наш цвет лица. Тёмные круги, опущенные глаза и бледность – всё это общие признаки того, что ночь прошла так себе (может, она прошла и замечательно, но не для внешнего вида кожи).

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Существует множество научных исследований, показывающих, что сон является одним из наиболее важных факторов восстановления нашей кожи.

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Но что это на самом деле значит? Что происходит с нашей кожей, пока мы спим? Вызывает ли недостаток сна старение?

На эти вопросы нам ответила главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова.Итак, что же происходит с нашей кожей, пока мы спим?Сон – это состояние, которое позволяет телу и разуму отдохнуть, зарядиться энергией, вывести токсины и восстановить клетки. Даже во время сна наши органы работают – включая самый большой орган тела – кожу. Чтобы поверхность кожи выглядела гладкой, подтянутой и молодой, клетки кожи должны получать компоненты, помогающие ей выглядеть на все 100%. Диета, физические упражнения, а также поддерживающий и восстанавливающий уход за кожей – всё это способствует тому, чтобы кожа выглядела «как новенькая», но сон также играет решающую роль, и есть несколько причин, почему.

Эпидермальный кровоток увеличивается

Приток крови к различным слоям кожи увеличивается во время сна, а это означает, что клетки кожи насыщаются кислородом, который помогает распространению и более глубокому проникновению питательных веществ. Это означает, что клетки кожи получают поддержку, необходимую им для регенерации и восстановления, а также предотвращается бледность и тусклость. Когда мы недосыпаем, обычно тёмные круги под глазами становятся более заметными. Хотя возраст, генетика и диета также играют определённую роль в этом изменении цвета, повышенная бледность и тусклость кожи способствуют этому. Почему так происходит? Потому, что крошечные кровеносные сосуды видны ещё отчетливее под нежной, тонкой кожей под глазами, когда наша кожа не особенно сияет.

Происходит гормональная регуляция

Когда вы спите, специальные гормоны вырабатываются системно на протяжении различных фаз вашего цикла сна. Хотя эти гормоны выполняют и другие функции, они также способствуют омоложению кожи и «запускают» её собственные процессы восстановления. Было доказано, что, когда эти гормоны не находятся в равновесии, они усиливают признаки старения и снижают целостность кожи.

Кратко представим 3 из этих гормонов и их функции:

1. Соматотропин (он же гормон роста человека)

Соматотропин высвобождается во время сна и способствует регенерации и реструктуризации клеток кожи. Он также играет ключевую роль в ускорении заживления ран, и исследования показывают, что его выработка напрямую влияет на структуру кожи. Есть даже доказательства того, что соматотропин уменьшает развитие морщин и дряблость кожи, он ускоряет процессы обновления клеток кожи, продлевая молодость.

2. Мелатонин

Мелатонин обычно принимается в качестве добавки для улучшения сна теми, кто испытывает трудности с засыпанием. Но мелатонин также является антиоксидантом, а это значит, что он помогает вашему организму бороться со свободными радикалами. Антиоксидантные свойства мелатонина позволяют обезвредить свободные кислородные радикалы, которые повреждают белки, липиды и ДНК. Мелатонин оказывает жизненно важную антиоксидантную поддержку коже в течение ночи, поскольку помогает нейтрализовать эти свободные радикалы. Он предотвращает появление дальнейших повреждений (таких как морщины) и помогает сохранить сияние молодости.

3. Кортизол

Большинство из нас наверняка слышали о кортизоле и его «вкладе» в поддержание реакции организма на стресс. Высокий уровень кортизола повреждает коллаген – важный структурный белок для поддержания здоровья клеток кожи. Уменьшение выработки коллагена приводит к потере эластичности, упругости кожи. Это, в свою очередь, приводит к дряблости и менее молодому виду кожи. Недостаток сна переводит организм в режим «сражайся или убегай», и уровень кортизола повышается. Важно не только количество сна, но и качество того сна, который мы получаем. Когда мы входим в фазу быстрого сна (быстрое движение глаз), уровень кортизола значительно снижается. Это даёт коллагену в клетках нашей кожи возможность восполняться и восстанавливаться.

Повышается проницаемость кожи

Исследования показали, что во время сна температура кожи повышается из-за усиления притока крови. Это приводит к повышенной проницаемости кожного барьера, что означает более быструю потерю влаги в течение ночи. Это явление известно как трансэпидермальная потеря воды, и это естественный процесс, который не причиняет вреда. Однако, это означает, что очень важно первым делом с утра выпить большой стакан воды, чтобы помочь коже восстановить влагу. Эта повышенная проницаемость также обеспечивает идеальную возможность удерживать влагу и другие восстанавливающие средства в течение ночи. Есть причина, по которой ночные кремы, масла и процедуры по уходу за кожей действительно являются прекрасным способом усилить естественные процессы восстановления кожи.

Вот и вся тяжёлая научная часть! Теперь давайте рассмотрим некоторые практические шаги по усилению и поддержке питательных свойств, которые сон даёт нашей коже.

Высыпайтесь как следует

Итак, перейдём к сути – сколько часов сна нужно вашей коже? Для оптимального здоровья и благополучия всего нашего тела (включая кожу!) большинство экспертов рекомендуют проводить 7–9 часов в сутки во сне. Конечно, это варьируется от человека к человеку: подросткам требуется больше сна, а пожилым людям – меньше. Тем не менее, продолжающееся недосыпание приводит нас к опасному дефициту сна. Это не только ухудшает цвет лица и ускоряет появление признаков старения, но и увеличивает риск развития многочисленных хронических заболеваний. Кроме того, важно не только количество прекрасного сна, но и его качество. Если вы не находитесь в режиме полного покоя, то важные процессы восстановления и обновления для оптимального свечения не могут происходить.

Тщательно умывайтесь перед сном

Ложиться спать с лицом, покрытым загрязнениями, жиром и «копотью» после напряженного рабочего дня, – это действительно плохое испытание для нашей кожи. Любые загрязнения, забивающие поры, впитываются в кожу в течение ночи, а повышенная проницаемость кожи ночью означает, что это наносит ещё больший ущерб. Ночные высыпания могут действительно усилиться, а поры могут увеличиться, если кожа не очищается ежедневно перед сном. Использование нежного и защищающего очищающего средства для удаления макияжа и грязи – это первый шаг к тому, чтобы обеспечить коже наилучший отдых.

Удержать влагу

Трансэпидермальная потеря влаги, которая происходит в течение ночи, означает, что наша кожа нуждается в значительной дозе увлажнения – это нужно для сохранения её эластичности и гладкости. Использование ночного увлажняющего крема – отличное начало. Ночные кремы часто «тяжелее» дневных, и им требуется больше времени, чтобы впитаться в кожу. Зато это плотное «покрытие» гарантирует, что ваша кожа получит восхитительно глубокое питание, которого она заслуживает/

Массаж лица

Точно так же, как наше тело накапливает напряжение и стресс, то же самое происходит и с кожей на нашей лице. В течение дня многие из нас могут неосознанно жевать внутреннюю сторону щёк, хмурить брови или сжимать челюсти. Это подтягивает все крошечные мышцы и соединительные ткани по всему нашему лицу и шее, что ограничивает кровообращение под кожей. Это не только вызывает головные боли, напряжение или боли в шее, но и нарушает оптимальное кровообращение, что может вызвать вялость и дряблость кожи.