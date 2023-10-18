Врач перечислила симптомы и этапы менопаузы
Менопауза — последняя менструация в жизни женщины.
Это не болезнь, а естественный период, когда организм прекращает производство яйцеклеток и снижается выработка женских половых гормонов.
Подробнее об этом этапе жизни «Вечерней Москве» рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики клиники «Рассвет» Наталья Голубкова.
Какие этапы и симптомы у менопаузы
Менопауза, или, как еще называют этот период, климакс, наступает в среднем в 50–51 год, уточнила специалист. Еще до наступления климакса, в период менопаузального перехода, женщины могут отмечать различные симптомы, связанные с завершением репродуктивного периода, снижением половых гормонов. Самыми ранними из них могут быть:
- психоэмоциональные нарушения: изменения настроения, нарушения сна, снижение памяти и внимания;
- вазомоторные симптомы: приливы, потливость, головные боли, сердцебиение, повышение артериального давления;
- нарушения менструального цикла: укорочение менструального цикла или задержки менструации.
— Многие женщины во время климакса сталкиваются с приливами — ощущением тепла или жара, длящимся несколько минут. Часто приливы сопровождаются потоотделением, сердцебиением, ознобом, чувством тревоги. Могут быть несколько раз в день, часто ночью, — отметила Голубкова.
Позже в постменопаузе возникает генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС), продолжила врач:
- сухость во влагалище;
- недержание мочи;
- снижение либидо;
- сексуальная дисфункция.
— Более поздние осложнения — остеопороз (снижение плотности костной ткани), сердечно-сосудистые заболевания, деменция, — перечислила гениколог.
Каждая женщина переживает менопаузу по-своему, подчеркнула Голубкова. У некоторых симптомы климактерического синдрома могут быть легкими и кратковременными, а у других — более интенсивными и продолжительными.
Можно ли отодвинуть менопаузу или смягчить симптомы
Не существует препаратов и методов, способных отодвинуть климакс, сообщила медик.
— Но врач может существенно улучшить качество жизни, помочь справиться с проявлениями климактерического синдрома, профилактировать поздние нарушения, продлить активное долголетие, назначив менопаузальную гормональную терапию (МГТ), — успокоила гинеколог. — МГТ назначается врачом индивидуально по показаниям при отсутствии противопоказаний для восполнения дефицитов половых гормонов.
Кроме того, по словам Голубковой, изменение образа жизни может помочь справиться с симптомами менопаузы.
Важно:
- исключить курение и алкоголь;
- питаться разнообразно и сбалансированно;
- добавить в жизнь регулярную физическую нагрузку: 150 минут аэробной физической нагрузки умеренной интенсивности в неделю;
- достаточно отдыхать и спать;
- избегать стрессовых ситуаций.
— Все это может помочь снизить интенсивность и частоту проявления симптомов, — подчеркнула врач.
Женщины могут оставаться привлекательными и активными в любом возрасте. Важно поддерживать свое физическое и психологическое здоровье, обращаться за помощью к специалистам и вести здоровый образ жизни, заключила специалист.