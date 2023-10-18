Врач перечислила симптомы и этапы менопаузы

Менопауза — последняя менструация в жизни женщины.

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Это не болезнь, а естественный период, когда организм прекращает производство яйцеклеток и снижается выработка женских половых гормонов.

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Подробнее об этом этапе жизни «Вечерней Москве» рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики клиники «Рассвет» Наталья Голубкова.

Какие этапы и симптомы у менопаузы

Менопауза, или, как еще называют этот период, климакс, наступает в среднем в 50–51 год, уточнила специалист. Еще до наступления климакса, в период менопаузального перехода, женщины могут отмечать различные симптомы, связанные с завершением репродуктивного периода, снижением половых гормонов. Самыми ранними из них могут быть:

психоэмоциональные нарушения: изменения настроения, нарушения сна, снижение памяти и внимания;

вазомоторные симптомы: приливы, потливость, головные боли, сердцебиение, повышение артериального давления;

нарушения менструального цикла: укорочение менструального цикла или задержки менструации.

— Многие женщины во время климакса сталкиваются с приливами — ощущением тепла или жара, длящимся несколько минут. Часто приливы сопровождаются потоотделением, сердцебиением, ознобом, чувством тревоги. Могут быть несколько раз в день, часто ночью, — отметила Голубкова.

Позже в постменопаузе возникает генитоуринарный менопаузальный синдром (ГУМС), продолжила врач:

сухость во влагалище;

недержание мочи;

снижение либидо;

сексуальная дисфункция.

— Более поздние осложнения — остеопороз (снижение плотности костной ткани), сердечно-сосудистые заболевания, деменция, — перечислила гениколог.

Каждая женщина переживает менопаузу по-своему, подчеркнула Голубкова. У некоторых симптомы климактерического синдрома могут быть легкими и кратковременными, а у других — более интенсивными и продолжительными.

Можно ли отодвинуть менопаузу или смягчить симптомы

Не существует препаратов и методов, способных отодвинуть климакс, сообщила медик.

— Но врач может существенно улучшить качество жизни, помочь справиться с проявлениями климактерического синдрома, профилактировать поздние нарушения, продлить активное долголетие, назначив менопаузальную гормональную терапию (МГТ), — успокоила гинеколог. — МГТ назначается врачом индивидуально по показаниям при отсутствии противопоказаний для восполнения дефицитов половых гормонов.

Кроме того, по словам Голубковой, изменение образа жизни может помочь справиться с симптомами менопаузы.

Важно:

исключить курение и алкоголь;

питаться разнообразно и сбалансированно;

добавить в жизнь регулярную физическую нагрузку: 150 минут аэробной физической нагрузки умеренной интенсивности в неделю;

достаточно отдыхать и спать;

избегать стрессовых ситуаций.

— Все это может помочь снизить интенсивность и частоту проявления симптомов, — подчеркнула врач.